Миссия для отправки на левобережье Херсонщины сформирована: Кулеба о помощи от ООН

ООН подготовила миссии, которые готовы отправиться на левобережную часть Херсонщины для помощи населению, пострадавшему в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Согласно нашей договоренности, которой мы достигли с ООН в прошлый четверг, координатор ООН в Украине Дениз Браун пообещала удвоить усилия по оказанию помощи, и они это действительно сделали. ООН также подготовила миссии, которые готовы отправиться на левый берег Днепра, чтобы облегчить гуманитарные последствия катастрофы. Такая миссия сформирована. ООН направила запрос на гарантии безопасности Украине и России как оккупанту, — сказал он ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

Кулеба отметил, что Украина мгновенно предоставила гарантии безопасности ООН.

— Мы сделали все, чтобы ООН могла добраться до наших сограждан на левом берегу и помочь им. Россия на данный момент ответа не предоставила, — сообщил министр.

По словам Кулебы, 19 стран уже выделили гуманитарную помощь для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС.

В частности, Украина получила более 150 генераторов, более 120 надувных лодок, 400 помп и насосов, полмиллиона таблеток для очистки воды, а также горючее, питьевую воду, пакеты, сухпайки и другую помощь.

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