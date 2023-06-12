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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Місія для відправлення на лівобережжя Херсонщини сформована: Кулеба про допомогу від ООН

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

ООН підготувала місії, які готові вирушити на лівобережну частину Херсонщини для допомоги населенню, що постраждало внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Відповідно до нашої домовленості, якої ми досягли з ООН минулого четверга, координаторка ООН в Україні Деніз Браун пообіцяла подвоїти зусилля з надання допомоги, і вони це дійсно зробили. ООН також підготувала місії, які готові вирушити на лівий берег Дніпра, щоб полегшити гуманітарні наслідки катастрофи. Така місія сформована. ООН надіслала запит на гарантії безпеки Україні та Росії як окупанту, – сказав він ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

Кулеба наголосив, що Україна миттєво надала гарантії безпеки ООН.

– Ми зробили все, щоб ООН могла дістатися наших співгромадян на лівому березі і допомогти їм. Росія наразі відповіді не надала, – повідомив міністр.

За словами Кулеби, 19 країн вже виділили гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Зокрема, Україна отримала понад 150 генераторів, понад 120 надувних човнів, 400 помп і насосів, пів мільйона таблеток для очищення води, а також пальне, питну воду, пакети, сухпайки та іншу допомогу.

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Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Каховська ГЕС, ООН, Російська агресія
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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