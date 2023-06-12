Місія для відправлення на лівобережжя Херсонщини сформована: Кулеба про допомогу від ООН

ООН підготувала місії, які готові вирушити на лівобережну частину Херсонщини для допомоги населенню, що постраждало внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Відповідно до нашої домовленості, якої ми досягли з ООН минулого четверга, координаторка ООН в Україні Деніз Браун пообіцяла подвоїти зусилля з надання допомоги, і вони це дійсно зробили. ООН також підготувала місії, які готові вирушити на лівий берег Дніпра, щоб полегшити гуманітарні наслідки катастрофи. Така місія сформована. ООН надіслала запит на гарантії безпеки Україні та Росії як окупанту, – сказав він ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

Кулеба наголосив, що Україна миттєво надала гарантії безпеки ООН.

– Ми зробили все, щоб ООН могла дістатися наших співгромадян на лівому березі і допомогти їм. Росія наразі відповіді не надала, – повідомив міністр.

За словами Кулеби, 19 країн вже виділили гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Зокрема, Україна отримала понад 150 генераторів, понад 120 надувних човнів, 400 помп і насосів, пів мільйона таблеток для очищення води, а також пальне, питну воду, пакети, сухпайки та іншу допомогу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.