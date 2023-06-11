Хотят увидеть все последствия уничтожения ГЭС: ООН призовет помочь Украине через несколько недель
Организация Объединенных Наций планирует подождать несколько недель, прежде чем выступить с призывом о предоставлении Украине дополнительных средств для борьбы с последствиями разрушения Каховской ГЭС.
Заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс сказал, что организация хочет увидеть экономические последствия, последствия для здоровья и окружающей среды.
В то же время в интервью Associated Press он сказал, что уже известно, что из-за катастрофы 700 тыс. человек потеряли доступ к питьевой воде.
Гриффитс отметил, что разрушительные наводнения в Украине почти неизбежно приведут к снижению экспорта зерна и повышению цен на продукты питания во всем мире.
— Это вирусная проблема. Но правда заключается в том, что это только начало понимания последствий этого поступка, — добавил он.
Россия до сих пор не предоставила ООН доступ к оккупированным ею территориям Херсонщины для помощи пострадавшим от наводнения, однако в ООН все еще надеются на сдвиги в этом вопросе.
Гриффитс также отметил, что вода понесла мины, что угрожает взрослым и детям. Он сказал, что это “каскад проблем”, которые начинаются с того, чтобы позволить людям выжить сегодня, а затем дать им какие-то перспективы на завтра.
Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова