Хотят увидеть все последствия уничтожения ГЭС: ООН призовет помочь Украине через несколько недель

Организация Объединенных Наций планирует подождать несколько недель, прежде чем выступить с призывом о предоставлении Украине дополнительных средств для борьбы с последствиями разрушения Каховской ГЭС.

Заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс сказал, что организация хочет увидеть экономические последствия, последствия для здоровья и окружающей среды.

В то же время в интервью Associated Press он сказал, что уже известно, что из-за катастрофы 700 тыс. человек потеряли доступ к питьевой воде.

Гриффитс отметил, что разрушительные наводнения в Украине почти неизбежно приведут к снижению экспорта зерна и повышению цен на продукты питания во всем мире.

— Это вирусная проблема. Но правда заключается в том, что это только начало понимания последствий этого поступка, — добавил он.

Россия до сих пор не предоставила ООН доступ к оккупированным ею территориям Херсонщины для помощи пострадавшим от наводнения, однако в ООН все еще надеются на сдвиги в этом вопросе.

Гриффитс также отметил, что вода понесла мины, что угрожает взрослым и детям. Он сказал, что это “каскад проблем”, которые начинаются с того, чтобы позволить людям выжить сегодня, а затем дать им какие-то перспективы на завтра.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Источник : AP News

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