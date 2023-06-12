Планируют эвакуацию из Армянска. Россия готовит техногенную катастрофу в Крыму — ГУР
Во временно оккупированном Армянске на севере Крыма россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местное население.
Об этом сообщает Главное управление разведки.
Указано, что из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе Крымский титан в Армянске нарушены до критического уровня.
Восстановить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. На территории города распространяется информация о вероятной остановке Крымского титана.
В то же время, как указывают в разведке, инженерные подразделения РФ в течение последних нескольких дней минируют цеха предприятия, которые сейчас продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.
— Теракт на предприятии Крымский титан, к которому готовятся российские захватчики, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям. На холодильном оборудовании Крымского титана используется около 200 тонн технологического аммиака, — отмечает ГУР.
Там добавляют, что в случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет прилегающие районы за полчаса. Под угрозой прежде всего окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонщины.
Ранее в партизанском движении Атеш сообщили, что российские оккупанты начали минировать крымский завод Титан, расположенный возле города Армянск. Таким образом оккупанты хотят остановить контрнаступление ВСУ и обвинить Украину в “экологическом терроризме”.
Фото: Атеш
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова