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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Планують евакуацію з Армянська. Росія готує техногенну катастрофу в Криму – ГУР

кримський завод Титан

У тимчасово окупованому Армянську на півночі Криму росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначено, що через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північнокримському каналі процеси виробництва на заводі Кримський титан в Армянську порушені до критичного рівня.

Відновити роботу в мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території міста поширюється інформація про ймовірне зупинення Кримського титану.

Водночас, як вказують у розвідці, інженерні підрозділи РФ впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території.

– Теракт на підприємстві Кримський титан, до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідкам. На холодильному обладнанні Кримського титану використовується близько 200 тонн технологічного аміаку, – наголошує ГУР.

Там додають, що у разі вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться  окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.

Раніше у партизанському русі Атеш повідомили, що російські окупанти почали мінувати кримський завод Титан, розташований біля міста Армянськ. У такий спосіб окупанти хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ і звинуватити Україну в “екологічному тероризмі”.

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Фото: Атеш

Джерело: ГУР
Армянськ, Війна в Україні, Крим
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