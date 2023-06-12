Планують евакуацію з Армянська. Росія готує техногенну катастрофу в Криму – ГУР
У тимчасово окупованому Армянську на півночі Криму росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення.
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Зазначено, що через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північнокримському каналі процеси виробництва на заводі Кримський титан в Армянську порушені до критичного рівня.
Відновити роботу в мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території міста поширюється інформація про ймовірне зупинення Кримського титану.
Водночас, як вказують у розвідці, інженерні підрозділи РФ впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території.
– Теракт на підприємстві Кримський титан, до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідкам. На холодильному обладнанні Кримського титану використовується близько 200 тонн технологічного аміаку, – наголошує ГУР.
Там додають, що у разі вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.
Раніше у партизанському русі Атеш повідомили, що російські окупанти почали мінувати кримський завод Титан, розташований біля міста Армянськ. У такий спосіб окупанти хочуть зупинити контрнаступ ЗСУ і звинуватити Україну в “екологічному тероризмі”.
Фото: Атеш
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова