У партнеров нет сомнений, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС — Кулеба
Международные партнеры не сомневаются, что Украина не совершала действий, которые привели к прорыву плотины Каховской ГЭС.
Но пока только “выстраивается консенсус” относительно прямой ответственности России за этот теракт.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
— Логика такова: в любом случае виновата Россия, поскольку подрыв является результатом именно российской агрессии против Украины. А планировался ли подрыв именно такого масштаба, или они хотели что-то меньше сделать и что-то пошло не по плану — это еще не установлено, здесь еще сохраняются разные мнения. Но то, что это дело рук России — здесь, как я сказал, выстраивается консенсус, — добавил министр.
По словам Кулебы, западные СМИ неоднозначными заголовками “нанесли большой вред правде об этой истории”.
— Теперь нам приходится сверхусилиями выворачивать эту историю в сторону правды, — сказал министр.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова