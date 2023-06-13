У партнеров нет сомнений, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС — Кулеба

Международные партнеры не сомневаются, что Украина не совершала действий, которые привели к прорыву плотины Каховской ГЭС.

Но пока только “выстраивается консенсус” относительно прямой ответственности России за этот теракт.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Логика такова: в любом случае виновата Россия, поскольку подрыв является результатом именно российской агрессии против Украины. А планировался ли подрыв именно такого масштаба, или они хотели что-то меньше сделать и что-то пошло не по плану — это еще не установлено, здесь еще сохраняются разные мнения. Но то, что это дело рук России — здесь, как я сказал, выстраивается консенсус, — добавил министр.

По словам Кулебы, западные СМИ неоднозначными заголовками “нанесли большой вред правде об этой истории”.

— Теперь нам приходится сверхусилиями выворачивать эту историю в сторону правды, — сказал министр.

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