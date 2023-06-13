У партнерів немає сумнівів, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС – Кулеба

Міжнародні партнери не мають сумнівів, що Україна не вчиняла дій, які призвели до прориву греблі Каховської ГЕС.

Але наразі лише “вибудовується консенсус” щодо прямої відповідальності Росії за цей теракт.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Логіка така: в будь-якому разі винна Росія, оскільки підрив є результатом саме російської агресії проти України. А чи планувався підрив саме такого масштабу, чи вони хотіли щось менше зробити і щось пішло не за планом – це ще не встановлено, тут ще зберігаються різні думки. Але те, що це справа рук Росії – тут, як я сказав, вибудовується консенсус, – додав міністр.

За словами Кулеби, західні ЗМІ неоднозначними заголовками “завдали великої шкоди правді про цю історію”.

– Тепер нам доводиться надзусиллями вивертати цю історію в бік правди, – сказав міністр.

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