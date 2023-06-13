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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

У партнерів немає сумнівів, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міжнародні партнери не мають сумнівів, що Україна не вчиняла дій, які призвели до прориву греблі Каховської ГЕС.

Але наразі лише “вибудовується консенсус” щодо прямої відповідальності Росії за цей теракт.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Логіка така: в будь-якому разі винна Росія, оскільки підрив є результатом саме російської агресії проти України. А чи планувався підрив саме такого масштабу, чи вони хотіли щось менше зробити і щось пішло не за планом – це ще не встановлено, тут ще зберігаються різні думки. Але те, що це справа рук Росії – тут, як я сказав, вибудовується консенсус, – додав міністр.

За словами Кулеби, західні ЗМІ неоднозначними заголовками “завдали великої шкоди правді про цю історію”.

– Тепер нам доводиться надзусиллями вивертати цю історію в бік правди, – сказав міністр.

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Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Каховська ГЕС, Російська агресія
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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