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Валентина Чорна, редактор ленты

У нас есть успехи: Залужный обсудил обстановку на фронте с генералом Милли

Залужний і Міллі
Фото: Генштаб ВСУ, Getty Images

На Востоке и Юге Украины продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера, ВСУ имеют определенные успехи.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по итогам телефонного разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

— Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализовываем наши планы, движемся вперед, — проинформировал Залужный.

Накануне очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате Рамштайн Залужный и Милли также обсудили приоритеты для украинской армии.

— Важно усилить противовоздушную оборону, артиллерию и способности для контрбатарейной борьбы. Договорились продолжать диалог. Спасибо генералу Милли за последовательную и непоколебимую поддержку Украины, — добавил главнокомандующий ВСУ.

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Война в Украине, Валерий Залужный, Марк Міллі, Російська агресія
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