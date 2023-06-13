У нас есть успехи: Залужный обсудил обстановку на фронте с генералом Милли
На Востоке и Юге Украины продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера, ВСУ имеют определенные успехи.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по итогам телефонного разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
— Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализовываем наши планы, движемся вперед, — проинформировал Залужный.
Накануне очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате Рамштайн Залужный и Милли также обсудили приоритеты для украинской армии.
— Важно усилить противовоздушную оборону, артиллерию и способности для контрбатарейной борьбы. Договорились продолжать диалог. Спасибо генералу Милли за последовательную и непоколебимую поддержку Украины, — добавил главнокомандующий ВСУ.
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