Маємо успіхи: Залужний обговорив обстановку на фронті з генералом Міллі
На Сході та Півдні України тривають важкі бої оборонного та наступального характеру, ЗСУ мають певні успіхи.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний за підсумками телефонної розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
– Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед, – поінформував Залужний.
Напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн Залужний і Міллі також обговорили пріоритети для українського війська.
– Важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію і спроможності для контрбатарейної боротьби. Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України, – додав головнокомандувач ЗСУ.
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