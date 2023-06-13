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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Маємо успіхи: Залужний обговорив обстановку на фронті з генералом Міллі

Залужний і Міллі
Фото: Генштаб ЗСУ, Getty Images

На Сході та Півдні України тривають важкі бої оборонного та наступального характеру, ЗСУ мають певні успіхи.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний за підсумками телефонної розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

– Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед, – поінформував Залужний.

Напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн Залужний і Міллі також обговорили пріоритети для українського війська.

– Важливо посилити протиповітряну оборону, артилерію і спроможності для контрбатарейної боротьби. Домовилися продовжувати діалог. Дякую генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України, – додав головнокомандувач ЗСУ.

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