Ситуация неоднородная: Маляр об обстановке на фронте

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские силы ведут наступательные действия на нескольких направлениях, а также оборонительные, ведь враг так же наступает.

Об этом она сказала в эфире телемарафона Єдині новини, назвав ситуацию “неоднородной”,

— Там, где мы наступаем, это Бахмутское направление. Там происходит продвижение, там горячие бои. Надо понимать, что враг так просто не сдает те позиции, которые в свое время они заняли. Кроме того, это вопрос погоды и других факторов, которые в какой-то момент могут помочь, а в какой-то — мешают. Если говорить о погоде сейчас, то она некоторые вещи усложняет, — сказала она.

Маляр отметила, что враг увеличил артиллерийские и минометные обстрелы. Российские захватчики пытаются за счет обстрелов затормозить движение наших сил.

— Если говорить о Южном направлении, где у нас тоже идет наступление, наши войска сталкиваются со сплошным заминированием полей, которые совмещены с противотанковыми рвами, и все это сочетается с постоянными контратаками врага, потому что они осуществляют сопротивление, — сообщила чиновница.

Кроме того, вражеские подразделения осуществляют контратаки на бронетехнике и массово применяют дроны-камикадзе. Она отметила, что враг пытается наступать, в частности на Лиманском направлении.

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