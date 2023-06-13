Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: двое погибших, среди восьми пострадавших есть дети
На Львовщине из-за осадков из берегов вышла река, подтоплены 40 домохозяйств
Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу
Венгрия хочет использовать украинских военнопленных для провокации против Украины – СМИ
Обмен изношенных и “старых” долларов: в НБУ объяснили правила
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ситуация неоднородная: Маляр об обстановке на фронте

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские силы ведут наступательные действия на нескольких направлениях, а также оборонительные, ведь враг так же наступает.

Об этом она сказала в эфире телемарафона Єдині новини, назвав ситуацию “неоднородной”,

— Там, где мы наступаем, это Бахмутское направление. Там происходит продвижение, там горячие бои. Надо понимать, что враг так просто не сдает те позиции, которые в свое время они заняли. Кроме того, это вопрос погоды и других факторов, которые в какой-то момент могут помочь, а в какой-то — мешают. Если говорить о погоде сейчас, то она некоторые вещи усложняет, — сказала она.

Маляр отметила, что враг увеличил артиллерийские и минометные обстрелы. Российские захватчики пытаются за счет обстрелов затормозить движение наших сил.

— Если говорить о Южном направлении, где у нас тоже идет наступление, наши войска сталкиваются со сплошным заминированием полей, которые совмещены с противотанковыми рвами, и все это сочетается с постоянными контратаками врага, потому что они осуществляют сопротивление, — сообщила чиновница.

Кроме того, вражеские подразделения осуществляют контратаки на бронетехнике и массово применяют дроны-камикадзе. Она отметила, что враг пытается наступать, в частности на Лиманском направлении.

Читайте также
Не ведите себя, как шакалы: Маркус отреагировал на российское ИПСО о потерях
Валерій Маркус

Война в Украине, Ганна Маляр, Міноборони України
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взрываются в стволе: Минобороны РФ прислало некачественные снаряды для артиллеристов в Брянской области
російські військові
ЕС работает над планом по использованию активов РФ для восстановления Украины – CNBC
прапори ЄС
Страны НАТО планируют стандартизировать снаряды для артиллерии
Снаряди, боєприпаси
Резников встретился с послом США и новоназначенным атташе по обороне: о чем говорили
Ситуация неоднородная: Маляр об обстановке на фронте
Били и пытали электротоком жителей Херсонской области: будут судить двух сотрудников ФСБ РФ
російські російський військовий
Видео
Подрыв Каховской ГЭС: как будут исправлять ущерб, нанесенный россиянами

О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.

Кристина Гавриш
Когда откроются украинские аэропорты и можно ли будет запустить авиарейсы
Літаки в аеропорту
Выводили технику и войска: все подтверждения причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС
Каховська ГЕС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (13.06.2023)
Ситуация неоднородная: Маляр об обстановке на фронте
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (12.06.2023)
Ситуация неоднородная: Маляр об обстановке на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь