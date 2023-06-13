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Валентина Летяк, редактор ленты

Отрабатываются все сценарии: в ГУР подтвердили минирование Россией Крымского титана

Отрабатываются все сценарии: в ГУР подтвердили минирование Россией Крымского титана
Фото: Getty Images

Источники украинской разведки подтверждают минирование оккупантами химического завода Крымский титан, который расположен вблизи Армянска на севере временно оккупированного полуострова.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини, подчеркнув, что власти рассматривают все возможные сценарии, к которым может прибегнуть государство-террорист.

— Сценарии могут быть разные. Прежде всего, это может быть демонстративный шантаж. То есть это продолжение террористического шантажа, который мы видим по ЗАЭС и другим объектам. Также это рассмотрение вывода из строя предприятия на случай отступления и бегства. Собственно, Путин не скрывает того, что деиндустриализация Украины — это геноцидная практика, которая является составляющей этой войны, одной из маниакальных задач и целей российского диктатора и его режима, — объяснил разведчик.

По его словам, уничтожение экономических мощностей Украины является составляющей “декоммунизации” в понимании Путина, о которой он говорил в обращении накануне полномасштабного нападения.

— А другие сценарии — это, собственно, рассмотрение полномасштабного теракта, военного преступления, которое рашисты совершили на Каховской ГЭС. Все эти сценарии отрабатываются. Мы понимаем, что имеем дело с военными преступниками и государством-террористом. Поэтому Украина и мир должны быть готовы и к этому, — подытожил Юсов.

Он также отметил, что активность Сил обороны заставляет оккупантов готовиться к различным сценариям — минирование, инженерные сооружения, траншеи по всему периметру полуострова указывают на то, что они готовятся в том числе и к отступлению на территорию Крыма.

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Отрабатываются все сценарии: в ГУР подтвердили минирование Россией Крымского титана

Андрій Юсов, Армянськ, Война в Украине, Військові злочини, Завод, Крым, Минирование, Разведка, Російська агресія
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