Отрабатываются все сценарии: в ГУР подтвердили минирование Россией Крымского титана
Источники украинской разведки подтверждают минирование оккупантами химического завода Крымский титан, который расположен вблизи Армянска на севере временно оккупированного полуострова.
Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини, подчеркнув, что власти рассматривают все возможные сценарии, к которым может прибегнуть государство-террорист.
— Сценарии могут быть разные. Прежде всего, это может быть демонстративный шантаж. То есть это продолжение террористического шантажа, который мы видим по ЗАЭС и другим объектам. Также это рассмотрение вывода из строя предприятия на случай отступления и бегства. Собственно, Путин не скрывает того, что деиндустриализация Украины — это геноцидная практика, которая является составляющей этой войны, одной из маниакальных задач и целей российского диктатора и его режима, — объяснил разведчик.
По его словам, уничтожение экономических мощностей Украины является составляющей “декоммунизации” в понимании Путина, о которой он говорил в обращении накануне полномасштабного нападения.
— А другие сценарии — это, собственно, рассмотрение полномасштабного теракта, военного преступления, которое рашисты совершили на Каховской ГЭС. Все эти сценарии отрабатываются. Мы понимаем, что имеем дело с военными преступниками и государством-террористом. Поэтому Украина и мир должны быть готовы и к этому, — подытожил Юсов.
Он также отметил, что активность Сил обороны заставляет оккупантов готовиться к различным сценариям — минирование, инженерные сооружения, траншеи по всему периметру полуострова указывают на то, что они готовятся в том числе и к отступлению на территорию Крыма.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова