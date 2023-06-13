Відпрацьовуються всі сценарії: у ГУР підтвердили мінування Росією Кримського титану
Джерела української розвідки підтверджують мінування окупантами хімічного заводу Кримський титан, що розташований поблизу Армянська на півночі тимчасово окупованого півострова.
Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини, наголосивши, що влада розглядає всі можливі сценарії, до яких може вдатися держава-терорист.
– Сценарії можуть бути різні. Передусім це може бути демонстративний шантаж. Тобто це продовження терористичного шантажу, який ми бачимо по ЗАЕС та інших об’єктах. Також це розгляд виведення з ладу підприємства на випадок відступу і втечі. Власне, Путін не приховує того, що деіндустріалізація України – це геноцидна практика, яка є складовою цієї війни, одним із маніакальних завдань та цілей російського диктатора та його режиму, – пояснив розвідник.
За його словами, знищення економічних потужностей України є складовою “декомунізації” в розумінні Путіна, про яку він говорив у зверненні напередодні повномасштабного нападу.
– А інші сценарії – це, власне, розгляд повномасштабного теракту, воєнного злочину, який рашисти здійснили на Каховській ГЕС. Усі ці сценарії відпрацьовуються. Ми розуміємо, що маємо справу з воєнними злочинцями і державою-терористом. Тому Україна та світ мають бути готові і до цього, – підсумував Юсов.
Він також зауважив, що активність Сил оборони змушує окупантів готуватися до різних сценаріїв – мінування, інженерні споруди, траншеї по всьому периметру півострова вказують на те, що вони готуються зокрема і до відступу на територію Криму.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова