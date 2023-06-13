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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Відпрацьовуються всі сценарії: у ГУР підтвердили мінування Росією Кримського титану

Відпрацьовуються всі сценарії: у ГУР підтвердили мінування Росією Кримського титану
Фото: Getty Images

Джерела української розвідки підтверджують мінування окупантами хімічного заводу Кримський титан, що розташований поблизу Армянська на півночі тимчасово окупованого півострова.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини, наголосивши, що влада розглядає всі можливі сценарії, до яких може вдатися держава-терорист.

– Сценарії можуть бути різні. Передусім це може бути демонстративний шантаж. Тобто це продовження терористичного шантажу, який ми бачимо по ЗАЕС та інших об’єктах. Також це розгляд виведення з ладу підприємства на випадок відступу і втечі. Власне, Путін не приховує того, що деіндустріалізація України – це геноцидна практика, яка є складовою цієї війни, одним із маніакальних завдань та цілей російського диктатора та його режиму, – пояснив розвідник.

За його словами, знищення економічних потужностей України є складовою “декомунізації” в розумінні Путіна, про яку він говорив у зверненні напередодні повномасштабного нападу.

– А інші сценарії – це, власне, розгляд повномасштабного теракту, воєнного злочину, який рашисти здійснили на Каховській ГЕС. Усі ці сценарії відпрацьовуються. Ми розуміємо, що маємо справу з воєнними злочинцями і державою-терористом. Тому Україна та світ мають бути готові і до цього, – підсумував Юсов.

Він також зауважив, що активність Сил оборони змушує окупантів готуватися до різних сценаріїв – мінування, інженерні споруди, траншеї по всьому периметру півострова вказують на те, що вони готуються зокрема і до відступу на територію Криму.

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Андрій Юсов, Армянськ, Війна в Україні, Воєнні злочини, Завод, Крим, Мінування, Розвідка, Російська агресія
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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