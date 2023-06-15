Враг реагирует очень быстро: Маляр объяснила, чем грозит нарушение информационной тишины

Разглашение передвижений украинских военных или преждевременная информация об освобождении населенных пунктов мешает ВСУ закрепиться на позициях.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона Єдині новини, отметив важность соблюдения информационной тишины.

— Наша ключевая задача, нашей информационной политики — это помогать Вооруженным силам и поддерживать их. Информационная кампания во время наступления — это часть общего военного плана, — сказала Маляр во время общения с ведущим Вадимом Карпьяком.

Она подчеркнула, что военную информацию нельзя выдавать в тот момент, когда произошло событие.

— Если наши военные освобождают определенный населенный пункт, им нужно время для того, чтобы там закрепиться. Если мы сообщаем об освобождении населенного пункта непосредственно в сам момент, когда они его освободили, мы просто у них забираем возможность там закрепиться. То есть враг, пользуясь открытыми источниками, очень быстро реагирует, возвращается туда, — объяснила Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что оккупанты также фиксируют наши потери, определяя свою эффективность.

— Нам важно эту информацию сначала отработать подразделениями информационной безопасности ВСУ, почистить, как мы говорим, эту информацию, и потом уже вычищенную, которая ничего не даст врагу, мы ее подаем, — добавила Маляр.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.