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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Враг реагирует очень быстро: Маляр объяснила, чем грозит нарушение информационной тишины

військовий ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Разглашение передвижений украинских военных или преждевременная информация об освобождении населенных пунктов мешает ВСУ закрепиться на позициях.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона Єдині новини, отметив важность соблюдения информационной тишины.

— Наша ключевая задача, нашей информационной политики — это помогать Вооруженным силам и поддерживать их. Информационная кампания во время наступления — это часть общего военного плана, — сказала Маляр во время общения с ведущим Вадимом Карпьяком.

 

Она подчеркнула, что военную информацию нельзя выдавать в тот момент, когда произошло событие.

— Если наши военные освобождают определенный населенный пункт, им нужно время для того, чтобы там закрепиться. Если мы сообщаем об освобождении населенного пункта непосредственно в сам момент, когда они его освободили, мы просто у них забираем возможность там закрепиться. То есть враг, пользуясь открытыми источниками, очень быстро реагирует, возвращается туда, — объяснила Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что оккупанты также фиксируют наши потери, определяя свою эффективность.

— Нам важно эту информацию сначала отработать подразделениями информационной безопасности ВСУ, почистить, как мы говорим, эту информацию, и потом уже вычищенную, которая ничего не даст врагу, мы ее подаем, — добавила Маляр.

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ЗСУ, українська армія

Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Російська агресія
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