Ворог реагує дуже швидко: Маляр пояснила, чим загрожує порушення інформаційної тиші
Розголошення пересувань українських військових чи передчасна інформація про звільнення населених пунктів заважає ЗСУ закріпитися на позиціях.
Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері телемарафону Єдині новини, наголосивши на важливості дотримання інформаційної тиші.
– Наше ключове завдання, нашої інформаційної політики – це допомагати Збройним силам і підтримувати їх. Інформаційна кампанія під час наступу – це частина загального воєнного плану, – сказала Маляр під час спілкування з ведучим Вадимом Карп’яком.
Вона наголосила, що військову інформацію не можна видавати в той момент, коли сталася подія.
– Якщо наші військові звільняють певний населений пункт, їм потрібен час для того, щоб там закріпитися. Якщо ми повідомляємо про звільнення населеного пункту безпосередньо в сам момент, коли вони його звільнили, ми просто у них забираємо можливість там закріпитися. Тобто ворог, користуючись відкритими джерелами, дуже швидко реагує, повертається туди, – пояснила Маляр.
Заступниця міністра оборони зазначила, що окупанти також фіксують наші втрати, визначаючи свою ефективність.
– Нам важливо цю інформацію спочатку відпрацювати підрозділами інформаційної безпеки ЗСУ, почистити, як ми кажемо, цю інформацію, і потім вже вичищену, яка нічого не дасть ворогу, ми її подаємо, – додала Маляр.
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