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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ворог реагує дуже швидко: Маляр пояснила, чим загрожує порушення інформаційної тиші

військовий ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Розголошення пересувань українських військових чи передчасна інформація про звільнення населених пунктів заважає ЗСУ закріпитися на позиціях.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в етері телемарафону Єдині новини, наголосивши на важливості дотримання інформаційної тиші.

– Наше ключове завдання, нашої інформаційної політики – це допомагати Збройним силам і підтримувати їх. Інформаційна кампанія під час наступу – це частина загального воєнного плану, – сказала Маляр під час спілкування з ведучим Вадимом Карп’яком.

Вона наголосила, що військову інформацію не можна видавати в той момент, коли сталася подія.

– Якщо наші військові звільняють певний населений пункт, їм потрібен час для того, щоб там закріпитися. Якщо ми повідомляємо про звільнення населеного пункту безпосередньо в сам момент, коли вони його звільнили, ми просто у них забираємо можливість там закріпитися. Тобто ворог, користуючись відкритими джерелами, дуже швидко реагує, повертається туди, – пояснила Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що окупанти також фіксують наші втрати, визначаючи свою ефективність.

– Нам важливо цю інформацію спочатку відпрацювати підрозділами інформаційної безпеки ЗСУ, почистити, як ми кажемо, цю інформацію, і потім вже вичищену, яка нічого не дасть ворогу, ми її подаємо, – додала Маляр.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Російська агресія
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