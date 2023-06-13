Не ведите себя как шакалы: Маркус отреагировал на российское ИПСО о потерях

Главный мастер-сержант 47 отдельной механизированной бригады Магура Валерий Маркус призвал украинцев не верить россиянам и не распространять их ложь в нашем информационном пространстве.

Военный сравнил реальные потери украинских и российских сил в боях на Запорожском фронте.

Он отметил, что в день, когда Россия отчитывалась о якобы “350 убитых бойцах 47-й бригады ВСУ”, то на самом деле было потеряно пять человек. В то же время, у россиян потери значительно выше, однако эти данные оккупанты умалчивают.

— Это яркий пример, насколько они врут, насколько то, что они заявляют, не имеет ничего общего с реальностью. Не растаскивайте, пожалуйста, все эти вещи. Не тяните это в украинскую информационную среду. Не надо, — призвал представитель Магуры.

По его словам, только за вчерашний день в Токмак россияне привезли с этого направления более сотни своих убитых.

— За последние несколько дней мы уничтожили полтора десятка их танков, два Солнцепека, а сколько мы уничтожили их БМП… Честно? Я даже не считал, — добавил он.

Маркус подчеркнул, что оккупанты в обороне несут большие потери, чем контратакующая сторона, то есть украинская. Он подчеркнул: Мы в наступлении, они в обороне. И они несут потери в разы больше наших.

— Никто из ребят не проявляет малодушие, бойцы бьются как львы. Я таких мужественных и достойных людей в жизни не видел. И не смейте писать ни одного кривого слова об этих людях. Они воюют за ваше право на существование. Так что имейте уважение. Лучше помолчите или пишите слова поддержки. Не ведите себя как шакалы. Не убивайте людей. Людям тяжело, но они воюют. Они выгрызают, метр за метром, — отметил главный сержант.

Военный также развеял нарратив о том, что бойцов их бригады якобы “отправляют на мясо”, и отметил, что сам лично ходит на штурмы с пехотой.

Фото: Валерий Маркус

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