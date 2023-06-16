Союзники в НАТО обещают увеличить поддержку Украины на €500 млн — Столтенберг

Союзники в НАТО пообещали увеличить поддержку Украине на €500 млн.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась по итогам заседания министров обороны стран-членов Северо-Атлантического союза.

— Союзники пообещали увеличить поддержку в рамках всеобъемлющего пакета помощи НАТО. В настоящее время взносы и обязательства составляют €500 млн, — сказал он в пятницу.

По словам генсека, в НАТО работают над многолетним пакетом “со значительным финансированием, чтобы помочь восстановить сектор безопасности и обороны Украины и содействовать переходу Украины в полную оперативную совместимость с НАТО”.

– Украинские силы усилили боевые действия вдоль линии фронта и достигают стабильного прогресса. Но им придется столкнуться со сложной местностью, окопавшимися российскими войсками и ожесточенными боями. Поскольку агрессивная война России продолжается, очень важно, чтобы мы увеличили нашу поддержку. Поэтому я приветствую новые объявления о поставках оружия в Украину и обучение, в частности, инициативу Нидерландов и Дании начать подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 этим летом, — говорит Столтенберг.

Генсек НАТО также приветствовал намерение Великобритании и США доставить “сотни ракет ПВО малой и средней дальности”.

— Поэтому это может сдержать любую грядущую российскую агрессию, как только эта война закончится, и приблизить Украину к НАТО в практическом плане. Мы все согласны с тем, что в последнее десятилетие Украина уже приблизилась к НАТО. Мы согласны с тем, что дверь НАТО открыта и что Украина станет членом альянса. И это решение должны принять союзники и Украина. Россия не имеет права вето, – говорит Столтенберг.

Он констатировал, что никто не знает, когда завершится эта война, но когда это произойдет, “нам нужно создать основу, которая будет гарантировать будущую безопасность Украины и сделать так, чтобы история не повторилась”.

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