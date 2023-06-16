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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Союзники в НАТО обіцяють збільшити підтримку Україні на €500 млн – Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Союзники в НАТО пообіцяли збільшити підтримку Україні на €500 млн.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі, яка відбулася за підсумками засідання міністрів оборони країн-членів Північно-Атлантичного союзу.

– Союзники пообіцяли збільшити підтримку в рамках всеосяжного пакета допомоги НАТО. Наразі внески та зобов’язання становлять €500 млн, – сказав він у п’ятницю.

За словами генсека, в НАТО працюють над багаторічним пакетом “зі значним фінансуванням, щоб допомогти відновити сектор безпеки й оборони України та сприяти переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО”.

– Українські сили посилили бойові дії вздовж лінії фронту і досягають стабільного прогресу. Але їм доведеться зіткнутися зі складною місцевістю, російськими військами, що окопалися, і запеклими боями. Оскільки агресивна війна Росії триває, вкрай важливо, щоб ми збільшили нашу підтримку.

Тож я вітаю нові оголошення про постачання зброї в Україну і навчання, зокрема ініціативу Нідерландів і Данії розпочати підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 цього літа, – говорить Столтенберг.

Генсек НАТО також привітав намір Великої Британії та США доставити “сотні ракет ППО малої та середньої дальності”.

– Тож це може стримати будь-яку майбутню російську агресію, щойно ця війна закінчиться, і наблизити Україну до НАТО в практичному плані. Ми всі згодні з тим, що за останнє десятиліття Україна вже наблизилася до НАТО. Ми згодні з тим, що двері НАТО відкриті, і що Україна стане членом альянсу. І це рішення мають ухвалити союзники і Україна. Росія не має права вето, – говорить Столтенберг.

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Він констатував, що ніхто не знає, коли завершиться ця війна, але коли це станеться, “нам потрібно створити основу, яка гарантуватиме майбутню безпеку України, і зробити так, щоб історія не повторилася”.

Єнс Столтенберг, Війна в Україні, НАТО
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