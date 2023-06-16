Члены НАТО могут согласиться на упрощенную процедуру вступления Украины – Писториус
Союзники по НАТО склоняются к тому, чтобы упростить вступление Украины в этот военный блок.
Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус во время общения с журналистами в Брюсселе.
Таким образом он прокомментировал обнародованную в СМИ информацию, что США готовы позволить Киеву отказаться от формальной процедуры вступления в НАТО, которую ранее требовали от некоторых других стран.
Писториус уточнил, что члены Организации Североатлантического договора могут согласиться на устранение некоторых препятствий на пути Украины к членству. Он добавил, что Германия готова поддержать эту идею.
– Появляется все больше признаков того, что все смогут договориться об этом… Я был бы открыт для этого, – подчеркнул Писториус.
Как известно, НАТО исключает возможность вступления Украины до тех пор, пока наше государство находится в состоянии активной войны.
По данным западных СМИ, американский лидер Джо Байден поддерживает план генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ) для вступления в блок. На выполнение ПДЧ могли бы уйти годы.
11-12 июля состоится саммит НАТО в Вильнюсе (Литва). Украина рассчитывает получить на нем алгоритм вступления в этот военный блок.
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