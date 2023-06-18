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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Португалія надасть Україні безпілотники Tekever AR3 – ЗМІ

Португалія надасть Україні безпілотники Tekever AR3 – ЗМІ

Португалія може надати Україні безпілотники Tekever великої тривалості польоту для підтримки наземних та морських операцій.

Про це повідомляє Defence News.

Як зазначається, цей крок фінансуватиметься Міжнародним фондом для України Сполученого Королівства.

Кілька днів тому Міністерство оборони Британії опублікувало відео, на якому показало військове обладнання, що надається Україні. Поставки в рамках цього фонду фінансують Велика Британія, Данія, Ісландія, Норвегія, Литва, Швеція та Ісландія. Це обладнання розпочне надходити у липні.

Проте у міністерстві відмовились називати конкретні назви безпілотників.

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Натомість видання повідомляє, що один з двох невпізнаних безпілотників – це система вертикального зльоту та посадки Tekever AR3, виготовлена лісабонською фірмою Tekever.

Генеральний директор та засновник фірми Tekever Рікардо Мендес заявив виданню, що компанія “дуже пишається підтримкою України та вдячна Міністерству оборони Великої Британії та IFU за можливість зробити свій внесок в одну з найважливіших справ у житті”.

Безпілотники, Війна в Україні, Військова техніка, Португалія
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