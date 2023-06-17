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Марта Бондаренко, редактор ленты

Вагнеровцы похищают боевиков “ЛНР” ради выкупа — Луганская ОГА

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Наемники из ЧВК Вагнер похищают и подвергают пыткам боевиков “ЛНР” ради денежного выкупа.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, боевиков “ЛНР” загребают на фронт без разбора и медосмотров. К ним пренебрежительно относятся — бросают раненых на поле боя и ставят за ними заградительные отряды. Теперь боевики еще вынуждены платить за свою жизнь.

Так, под Попасной вагнеровцы похитили военнослужащего “ЛНР” — некоторое время били и пытали его. От мужчины требовали сначала 50 тыс. рублей, а затем 100 тыс. Из-за пыток у него перестала функционировать правая рука, а левая — сломана, на теле отпечатки от оборудования для пыток.

Местные говорят, что это не единичный случай. Очевидно, вагнеровцы поняли, что с мирного населения уже нечего брать, поэтому начали прессовать боевиков “ЛНР”. При этом ЧВК Вагнер регулярно выплачивает денежное обеспечение.

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На этот раз вагнеровцы освободили заложника только после вмешательства своего руководства.

Война в Украине, ЛНР, ЧВК Вагнера
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