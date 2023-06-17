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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вагнерівці викрадають бойовиків “ЛНР” заради викупу – Луганська ОВА

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Найманці з ПВК Вагнер викрадають та піддають тортурам бойовиків “ЛНР” заради грошового викупу.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, бойовиків “ЛНР” загрібають на фронт без розбору та медоглядів. До них зневажливо ставляться – кидають поранених на полі бою та ставлять за ними загороджувальні загони. Тепер бойовики ще змушені платити за своє життя.

Так, під Попасною вагнерівці викрали військовослужбовця “ЛНР” – деякий час били та катували його. Від чоловіка вимагали спочатку 50 тис. рублів, а потім 100 тис. Через катування у нього перестала функціонувати права рука, а ліва – зламана, на тілі відбитки від обладнання для тортур.

Місцеві кажуть, що це не поодинокий випадок. Вочевидь, вагнерівці зрозуміли, що з мирного населення вже нема чого брати, тому почали пресувати бойовиків “ЛНР”. При цьому ПВК Вагнер регулярно виплачує грошове забезпечення.

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На цей раз вагнерівці звільнили заручника лише після втручання свого керівництва.

Війна в Україні, ЛНР, ПВК Вагнера
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