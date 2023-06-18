Это ядерный шантаж: Юсов о действиях оккупантов на Запорожской АЭС

Агрессивная Россия продолжает тактику ядерного шантажа, используя оккупированную Запорожскую АЭС, а также территорию Беларуси, где возможно размещение российского ядерного оружия.

Об этом в интервью Анастасии Катеринчук заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Целый ряд норм и стандартов ядерной безопасности на ЗАЭС уже не обеспечивается оккупационными властями. То, что они все время делают с нашей Запорожской атомной станцией, – это ядерный шантаж: это и размещение там сил и средств, вооружения; это и осуществление рашистами обстрелов с территории и по территории ЗАЭС; это террор персонала электростанции и многие другие факторы, – рассказал он.

Юсов отметил, что шантаж на ЗАЭС и других захваченных объектах критической инфраструктуры связан с осознанием Россией того факта, что с оккупированных территорий Украины рано или поздно придется бежать.

— Главное, что должен понять каждый украинец и весь мир — в Каховке, на заводе “Крымский титан” и по всей Украине безопасность, в том числе экологическая и ядерная безопасность на этих объектах, будет гарантирована тогда, когда они вернутся под контроль Украины и законной власти. Пока там российские террористы, угроза будет сохраняться, ― подчеркнул он.

Юсов отметил, что заявления врага о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси также являются элементом московского шантажа. В то же время, ни белорусский диктатор Александр Лукашенко, ни кто-либо другой в той стране не способен повлиять на размещение, использование или судьбу российского ядерного оружия.

— Конечно, народ Беларуси в очередной раз оказывается в заложниках, теперь уже дополнительно с элементом ядерного аргумента, ядерного шантажа. Чем-то дополнительным для Европы, НАТО, Украине это не угрожает. Но Путин показывает, мол, еще может сделать какие-то несколько шагов на шахматной доске, ― объяснил Андрей Юсов, добавив, что танцы россиян с ядерным бубном в Беларуси ожидаемы.

Источник : Минобороны

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