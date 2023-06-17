Гендиректор МАГАТЭ Гросси вскоре посетит Москву из-за ситуации на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Москву с рабочим визитом.

Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Гросси отправится в российскую столицу после того, как посетил временно оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию.

Глава МАГАТЭ прибыл в Украину 13 июня. Он встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложил отправить группу экспертов МАГАТЭ для оценки последствий подрыва Каховской ГЭС и подготовки предложений по конкретным направлениям помощи для их преодоления.

На следующий день стало известно, что его поездка на временно оккупированную АЭС откладывается из соображений безопасности.

15 июня Гросси начал визит на ЗАЭС. Он отметил, что вода в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается на достаточном уровне. Это означает, что станция может работать безопасно в течение определенного времени.

Источник : The Guardian

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