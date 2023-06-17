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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Засылают на 1,6 тыс. км вглубь РФ: оккупанты вывозят детей из Бердянска в Чувашию

дитина плаче
Фото: Unsplash

Российские оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в Чувашскую Республику в России.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram-канале.

— Оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в “солнечную” Чувашию. В росСМИ отчитались об отправке 48 детей, остальных собираются вывезти в несколько смен, — написал Федоров.

Он отметил, что сначала оккупанты захватили украинские территории и лишили детей как минимум Азовского моря, а теперь засылают малышей за 1 600 км от дома вглубь России.

— В дальнейшем будут манипулировать ситуацией на Бердянском направлении и держать детей на РФ как заложников, — написал он.

По его словам, украинские дети — последнее, о ком думает враг. Он добавил, что для россиян украинские дети разменная монета для шантажа.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удалось вернуть 371 украинского ребенка, вывезенного в Россию.

Ранее в Европарламенте сообщили, что количество похищенных украинских детей, принудительно депортированных на территорию РФ, может составлять от 16 до 300 тыс.

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Засылают на 1,6 тыс. км вглубь РФ: оккупанты вывозят детей из Бердянска в Чувашию

Источник: Иван Федоров

Іван Федоров, Бердянск, Військові злочини, Росія
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