Засылают на 1,6 тыс. км вглубь РФ: оккупанты вывозят детей из Бердянска в Чувашию
Российские оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в Чувашскую Республику в России.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram-канале.
— Оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в “солнечную” Чувашию. В росСМИ отчитались об отправке 48 детей, остальных собираются вывезти в несколько смен, — написал Федоров.
Он отметил, что сначала оккупанты захватили украинские территории и лишили детей как минимум Азовского моря, а теперь засылают малышей за 1 600 км от дома вглубь России.
— В дальнейшем будут манипулировать ситуацией на Бердянском направлении и держать детей на РФ как заложников, — написал он.
По его словам, украинские дети — последнее, о ком думает враг. Он добавил, что для россиян украинские дети разменная монета для шантажа.
В конце мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удалось вернуть 371 украинского ребенка, вывезенного в Россию.
Ранее в Европарламенте сообщили, что количество похищенных украинских детей, принудительно депортированных на территорию РФ, может составлять от 16 до 300 тыс.
Источник: Иван Федоров
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