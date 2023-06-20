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За буллинг в отношении детей будут наказывать не только в учебных заведениях: в Раде зарегистрировали законопроект

За буллинг в отношении детей будут наказывать не только в учебных заведениях: в Раде зарегистрировали законопроект

Группа народных депутатов предлагает расширить сферу административной ответственности за буллинг на коллективы, где с целью обучения, тренировок, творчества, оздоровления, отдыха и лечения находятся дети.

Соответствующий законопроект №9400 зарегистрировали в парламенте в понедельник, 19 июня.

В пояснительной записке отмечается, что с буллингом дети сталкиваются не только в учебных заведениях.

— Травля часто происходит в коллективах в других сферах, где дети проводят свое время с разной целью — в сферах физической культуры и спорта, оздоровления и отдыха, культуры и т. д. Сам же буллинг является видом насилия в отношении детей, разновидностью жестокого обращения с ребенком, как и домашнее насилие и насилие по признаку пола, — отметили нардепы.

Совершение таких действий влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ), то есть от 850 до 1700 грн, или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

За аналогичные действия, совершенные должностным лицом, которое при исполнении своих обязанностей контактирует с детьми или на которое возложены обязанности по воспитанию или лечению (реабилитации) детей, штраф сможет составлять от 200 до 300 НМДГ (3400-5100 грн) или общественные работы сроком от 50 до 60 часов.

Законопроект также предлагает ввести административную ответственность за несообщение о случаях жестокого обращения с ребенком, в том числе буллинга (травли), домашнего насилия, насилия по признаку пола.

В то же время документ предусматривает возможность направления судом лица, совершившего буллинг, на прохождение соответствующей программы.

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Источник: Интерфакс-Украина
Булінг, Верховна Рада
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