За булінг щодо дітей каратимуть не лише у закладах освіти: у Раді зареєстрували законопроєкт

Група народних депутатів пропонує розширити сферу адміністративної відповідальності за булінг на колективи, де з метою навчання, тренувань, творчості, оздоровлення, відпочинку та лікування перебувають діти.

Відповідний законопроєкт №9400 зареєстрували в парламенті у понеділок, 19 червня.

У пояснювальній записці наголошується, що з булінгом діти стикаються не тільки у навчальних закладах.

– Цькування часто відбувається у колективах в інших сферах, де діти проводять свій час з різною метою – у сферах фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, культури тощо. Сам же булінг є видом насильства щодо дітей, різновидом жорстокого поводження з дитиною, як і домашнє насильство та насильство за ознакою статі, – зазначили нардепи.

Вчинення таких дій тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 850 до 1700 грн, або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

За аналогічні дії, вчинені посадовою особою, яка під час виконання своїх обов’язків контактує з дітьми або на яку покладено обов’язки щодо виховання або лікування (реабілітації) дітей, штраф зможе становити від 200 до 300 НМДГ (3400-5100 грн) або громадські роботи строком від 50 до 60 годин.

Законопроєкт також пропонує запровадити адміністративну відповідальність за неповідомлення про випадки жорстокого поводження з дитиною, зокрема булінгу (цькування), домашнього насильства, насильства за ознакою статі.

Водночас документ передбачає можливість направлення судом особи, яка вчинила булінг, на проходження відповідної програми.

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