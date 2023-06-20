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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Масштабы затопления лесов после подрыва ГЭС превышают площадь лесов Исландии – ОПУ

Масштабы затопления лесов после подрыва ГЭС превышают площадь лесов Исландии – ОПУ
Фото: Факти ICTV

Подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), который совершили российские оккупанты, повлек за собой масштабные негативные последствия для флоры и фауны Украины.

Некоторые цифры озвучил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что российские террористы совершили настоящий экоцид – массовое уничтожение растительного и животного мира на юге нашего государства.

Руководитель ОПУ перечислил четыре последствия российского теракта:

  • После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн машинного масла и нефти. Сейчас эти пятна дрейфуют по реке и могут добраться до Средиземноморья.
  • Затоплено более 50 тыс. гектаров украинских лесов, по меньшей мере половина из них погибнет. По словам Ермака, “это больше, чем площадь лесов Исландии”.
  • Каховское водохранилище сейчас покрыто мертвой рыбой. Речь идет примерно о “95 тыс. тонн живых биоресурсов”.
  • В Турции и Болгарии на берегах Черного моря находят тела мертвых дельфинов. Только официально зафиксировано более 150 таких случаев.

– Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лисиц и зайцев из южного региона Украины, – отметил Ермак.

Он уточнил, что на затопленных украинских территориях проживало около 20 тыс. особей диких животных.

Руководитель ОПУ добавил, что за этот экоцид оккупанты должны понести жесткую ответственность.

Войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, после чего тонны воды из водохранилища затопили десятки населенных пунктов.

Согласно перехвату Службы безопасности Украины, к подрыву причастна диверсионная группа РФ. По этому факту СБУ открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва плотины Каховской ГЭС превысила 55 млрд грн.

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Херсон потоп через Каховську ГЕС

Источник: Telegram Андрея Ермака

Война в Украине, Військові злочини, екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, природа, Російська агресія
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