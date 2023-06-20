Масштаби затоплення лісів після підриву ГЕС перевищують площу лісів Ісландії – ОПУ

Підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС), який здійснили російські окупанти, спричинив масштабні негативні наслідки для флори та фауни України.

Деякі цифри озвучив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він наголосив, що російські терористи здійснили справжній екоцид – масове знищення рослинного і тваринного світу на Півдні нашої держави.

Керівник ОПУ перерахував чотири наслідки російського теракту:

Після підриву Каховської ГЕС у Дніпро потрапили щонайменше 150 т машинного мастила

Затоплено понад 50 тис. га українських лісів, щонайменше половина з них загине. За словами Єрмака, “це більше, ніж площа лісів Ісландії”.

Каховське водосховище зараз вкрите мертвою рибою. Йдеться приблизно про “95 тис. т живих біоресурсів”.

У Туреччині та Болгарії на берегах Чорного моря знаходять тіла мертвих дельфінів. Лише офіційно зафіксовано понад 150 таких випадків.

– Не виключено, що течія принесе в ці країни косуль, лисиць та зайців з південного регіону України, – зазначив Єрмак.

Він уточнив, що на затоплених українських територіях проживало близько 20 тис. особин диких тварин.

Керівник ОПУ додав, що за цей екоцид окупанти мають понести жорстку відповідальність.

Війська РФ підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня, після чого тонни води з водосховища затопили десятки населених пунктів.

Згідно з перехопленням Служби безпеки України, до підриву причетна диверсійна група РФ. За цим фактом СБУ відкрила кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).

Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив греблі Каховської ГЕС перевищила 55 млрд грн.

Джерело: Telegram Андрія Єрмака

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