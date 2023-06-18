Загрязнение Черного моря и вспышка болезней: морской микробиолог о последствиях разрушения Каховской ГЭС

Юлия Захарченко, редактор ленты
Разрушение Каховской ГЭС — это огромная экологическая, гуманитарная и даже экономическая катастрофа. Загрязнение Черного моря, вспышка болезней, массовая гибель животных и рыб — это последствия, которые человечество будет наблюдать по меньшей мере десятилетия после катастрофы.
Специальный корреспондент международного отдела программы Факты ICTV Наталья Луценко пообщалась с морским микробиологом, сотрудницей Национального антарктического научного центра Украины Марией Павловской о том, что может происходить в течение следующих лет и как разрушение Каховской ГЭС повлияет на окружающую природную среду.
— Мария, ваша первая реакция, когда это произошло? Осознавали ли вы, как ученый, что будет дальше?
— Даже сейчас еще очень трудно оценить, что происходит. Я очень хорошо помню этот момент, когда я проснулась и утром открыла новости. Знаете, утренние новости сейчас всегда тяжелые, а это был особый шок. Это действительно огромная экологическая и гуманитарная катастрофа.
— Что вы можете сейчас об этом рассказать?
— Мы точно знаем, что огромное количество пресной воды попало сейчас в Черное море из водохранилища. Эта вода несет загрязняющие вещества.
Мы знаем, что произошел вылив масла, нефтепродуктов в этой воде. Но хуже всего — на дне водохранилища есть ил, который сам содержит загрязняющее вещество и очень много токсичных веществ. Когда идет большая масса воды, то он тоже попадает в Черное море и дальше распространяется в морских водах. Это очень опасно.
Второй момент — это бактериологическое загрязнение. Мы знаем, что подмывается территория рядом с Каховской ГЭС. Там находятся так называемые могильники сельскохозяйственных животных. Это тоже подмывается, и попадает в воды. Очень много животных и растительности тоже погибают — это также выносится с водой в Черное море. Сейчас это химическое и бактериологическое загрязнение.
— Какие животные или рыбы в зоне риска?
— Это тот период, когда рыба не растет, когда идет пополнение молодняком рыбных популяций. Они сейчас погибли в результате этой катастрофы. Во-вторых, птицы, потому что многие водные птицы гнездятся в прибрежных частях возле водохранилища, вод Днепра. Они тоже погибли.
В Новой Каховке Херсонской области есть эндемичные виды, которые обитают только там, они уникальны, их больше нигде нет. И уже были кадры, где мы все видели тритончиков. Также гибнут насекомые на этой территории. Если для нас, например, какое-то насекомое не кажется чем-то важным, то для экосистемы и природы — это может быть очень важный компонент.
— Скажите, каких исторических мест на той территории мы уже никогда не увидим?
— Алешковские пески уже не будут восстановлены в том виде, в котором были. Очень много исторических мест было затоплено во время строительства самого водохранилища. То есть само строительство водохранилища — это уже была катастрофа. Но это не дает основания утверждать, что сейчас спадет вода, и мы там увидим какие-то остатки исторических мест. То, что сейчас произошло, не меньшая катастрофа, и потеря исторического наследия.
— Какая сейчас ситуация в Одессе, как она будет разворачиваться с Черным морем? Уже плавать не разрешают, находят определенные возбудители болезней вблизи того региона.
— Уже нашли сальмонеллу, сейчас сообщают о том, что находят другие патогены, наиболее опасные. Нельзя сказать, что нашли холеру, нашли что-то холероподобное. Но об этом говорить рано. 100% есть сальмонелла, превышение кишечной палочки. Мы понимаем, что это только начало.
Проблема в том, что очень много органического вещества поступило в воды Черного моря, а органика потом начинает разлагаться. Органика — это что? Например, фитопланктон, микроводоросли.
Они определенное время живут и существуют, потом они отмирают. И когда в таком количестве они отмирают и разлагаются — это проблема, потому что на это уходит кислород. Соответственно кислород в воде падает — это плохо влияет на другие живые организмы.
Поэтому сейчас купаться нельзя. Возможно, вы знаете, что я слишком осторожна, но персонально я точно не купалась бы до конца этого лета, об этом сезоне я забыла бы именно на Одесском побережье. Также есть минная опасность, потому что много мин, боеприпасов. Они вымываются на побережье — это представляет опасность. Я таким Черное море не видела никогда, хотя я с ним работаю более 10 лет.
— Природа свойственна себя восстанавливать. Все, кто смогут, присоединятся к восстановлению экосистемы, очистке Черного моря буквально физически. Но ваше мнение, сколько нужно времени? Это катастрофа на десятилетия для моря, или все же на меньшее время?
— Я думаю, что на самом деле может даже на меньшее время, но смотря, какие мы имеем в виду показатели. Многие загрязняющие вещества, которые являются устойчивыми, не так просто поддаются расходу, накопятся просто на дне. Это загрязнение никуда не денется.
Те загрязняющие вещества, которые могут разлагаться, они будут разлагаться в течение десятилетия, условно говоря.
Рыбные ресурсы тоже будут восстанавливаться, потому что природе свойственно восстанавливаться. Просто на это уйдет время. Если будет эффективная система управления Черным морем и его бассейном, будет устойчивый менеджмент, бизнес тоже будет руководствоваться устойчивостью и экологичностью, тогда да, Черное море способно само восстановиться с помощью, с тем, что мы будем уменьшать на него давление.
— Как технологии могут нам помочь очищать сейчас Черное море?
— Именно восстановление систем очистки воды на реках и их замена на современные фильтрационные системы позволят уменьшить этот сток контаминантов, загрязняющих веществ в Черное море.
Также ученые, конечно, постоянно будут оценивать состояние Черного моря. Но это возможно только тогда, когда оно будет разминировано, и мы сможем снова на большом современном научном судне пройти большой международной командой ученых и оценить, с чем мы имеем дело.
Затем будет нужно регулярно проводить оценку, чтобы мы наблюдали, как устойчивое рыболовство, как так называемая голубая экономика, как они помогают нам бороться с загрязнением и другими негативными последствиями. Сейчас, например, уже есть современные системы сбора и мониторинга морского мусора.
Это тоже очень важно, потому что весь мусор, который сейчас поступает в Черное море, если там есть пластик, то он потом превратится в так называемый микропластик. Это микрочастицы, которые попадают в воду и морские ресурсы, а затем в человеческий организм могут попасть. Это большая проблема сейчас в мире. Сейчас ученые думают, как бороться с морским мусором.