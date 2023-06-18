Загрязнение Черного моря и вспышка болезней: морской микробиолог о последствиях разрушения Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС — это огромная экологическая, гуманитарная и даже экономическая катастрофа. Загрязнение Черного моря, вспышка болезней, массовая гибель животных и рыб — это последствия, которые человечество будет наблюдать по меньшей мере десятилетия после катастрофы.

Специальный корреспондент международного отдела программы Факты ICTV Наталья Луценко пообщалась с морским микробиологом, сотрудницей Национального антарктического научного центра Украины Марией Павловской о том, что может происходить в течение следующих лет и как разрушение Каховской ГЭС повлияет на окружающую природную среду.

— Мария, ваша первая реакция, когда это произошло? Осознавали ли вы, как ученый, что будет дальше?

— Даже сейчас еще очень трудно оценить, что происходит. Я очень хорошо помню этот момент, когда я проснулась и утром открыла новости. Знаете, утренние новости сейчас всегда тяжелые, а это был особый шок. Это действительно огромная экологическая и гуманитарная катастрофа.

— Что вы можете сейчас об этом рассказать?

— Мы точно знаем, что огромное количество пресной воды попало сейчас в Черное море из водохранилища. Эта вода несет загрязняющие вещества.

Мы знаем, что произошел вылив масла, нефтепродуктов в этой воде. Но хуже всего — на дне водохранилища есть ил, который сам содержит загрязняющее вещество и очень много токсичных веществ. Когда идет большая масса воды, то он тоже попадает в Черное море и дальше распространяется в морских водах. Это очень опасно.

Второй момент — это бактериологическое загрязнение. Мы знаем, что подмывается территория рядом с Каховской ГЭС. Там находятся так называемые могильники сельскохозяйственных животных. Это тоже подмывается, и попадает в воды. Очень много животных и растительности тоже погибают — это также выносится с водой в Черное море. Сейчас это химическое и бактериологическое загрязнение.