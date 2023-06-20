Дело движется вперед. Коалиция F-16 начинает работать – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что авиационная коалиция уже начинает функционировать.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Єдині новини.

По словам главы МИД, вскоре начнутся фактические тренировки украинских пилотов на самолетах и симуляторах.

— Есть еще тренировки техников, подготовка инфраструктуры… Все это запускается. Ежедневно происходят разговоры, какие же страны предоставят самолеты. Пока не буду никого называть, но дело движется вперед, — добавил Кулеба.

Он отметил, что Украина сконцентрирована на истребителях F-16 по ряду причин, но не исключается получение и других моделей самолетов.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина примет на вооружение современные западные боевые истребители F-16 не раньше Нового года 2024-го.

Источник: телемарафон

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