Справа рухається вперед. Коаліція F-16 починає працювати – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що авіаційна коаліція вже починає функціонувати.

Про це він сказав в етері телемарафону Єдині новини.

За словами глави МЗС, незабаром розпочнуться фактичні тренування українських пілотів на літаках і симуляторах.

– Є ще тренування техніків, підготовка інфраструктури… Все це запускається. Щодня відбуваються розмови, які ж країни нададуть літаки. Поки що не буду нікого називати, але справа рухається вперед, – додав Кулеба.

Він зазначив, що Україна сконцентрована на винищувачах F-16 із низки причин, але не виключено отримання й інших моделей літаків.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна прийме на озброєння сучасні західні бойові винищувачі F-16 не раніше від Нового року 2024-го.

Джерело: телемарафон

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