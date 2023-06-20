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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Справа рухається вперед. Коаліція F-16 починає працювати – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що авіаційна коаліція вже починає функціонувати.

Про це він сказав в етері телемарафону Єдині новини.

За словами глави МЗС, незабаром розпочнуться фактичні тренування українських пілотів на літаках і симуляторах.

– Є ще тренування техніків, підготовка інфраструктури… Все це запускається. Щодня відбуваються розмови, які ж країни нададуть літаки. Поки що не буду нікого називати, але справа рухається вперед, – додав Кулеба.

Він зазначив, що Україна сконцентрована на винищувачах F-16 із низки причин, але не виключено отримання й інших моделей літаків.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна прийме на озброєння сучасні західні бойові винищувачі F-16 не раніше від Нового року 2024-го. 

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Джерело: телемарафон

Війна в Україні, Винищувач F-16, Дмитро Кулеба, український пілот
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