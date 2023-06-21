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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 21.06.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На 483-е сутки полномасштабной войны тяжелые бои идут на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток там произошло 40 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 21.06.2023

Карта бойових дій 21 червня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 483-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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