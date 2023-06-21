Карта бойових дій на 21.06.2023 – ситуація на фронті

На 483-тю добу повномасштабної війни важкі бої точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби там відбулось 40 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 21.06.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 483-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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