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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 21.06.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На 483-тю добу повномасштабної війни важкі бої точаться на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби там відбулось 40 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 21.06.2023

Карта бойових дій 20 червня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 483-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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