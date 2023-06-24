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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Прихватите муку, будем делать из вас деруны: пограничники ответили на ИПСО Беларуси

Прихватите муку, будем делать из вас деруны: пограничники ответили на ИПСО Беларуси

На границе Украины прозвучало обращение к белорусской стороне. В нем нелепые ИПСО, которые в последнее время проводила Беларусь, назвали дерьмом.

Об этом Фактам ICTV рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Украинские пограничники напомнили в очередной раз, что Беларусь поддерживает страну-террориста и находится под влиянием России и пропаганды.

Также той белорусской стороне указали путь за “русским” кораблем.

В обращении говорилось, что, тот, кто хочет воевать против украинцев, не белорус, потому что настоящие — противостоят произволу белорусского диктатора. Их призвали избавиться от шаблона “терпеливых” и согласных на все, потому что без этого их ждет трагедия.

Отдельно прозвучало предостережение, что для тех, кто будет пытаться пересечь границу с оружием в руках — “обязательно возьмите с собой вашу муку, вы о ней недавно упоминали, ведь она вам понадобится, когда мы будем делать из вас классические белорусские деруны”.

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Беларусь, Госпогранслужба, Украина
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