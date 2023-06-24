Прихопіть борошно, робитимемо з вас деруни: прикордонники відповіли на ІПСО Білорусі

На кордоні України пролунало звернення до білоруської сторони. У ньому недолугі ІПСО, які останнім часом проводила Білорусь, назвали лайном.

Про це Фактам ICTV розповіли у Держприкордонслужбі України.

Українські прикордонники нагадали вкотре, що Білорусь підтримує країну-терориста і перебуває під впливом Росії та пропаганди.

Також білоруській стороні вказали шлях за “русскім” кораблем.

У зверненні йшлося, що той, хто хоче воювати проти українців, не білорус, бо справжні протистоять свавіллю білоруського диктатора. Їх закликали позбутися шаблону “терплячих” та згодних на все, бо без цього на них чекає трагедія.

Окремо пролунало застереження для тих, хто намагатиметься перетнути кордон зі зброєю в руках — “обов’язково візьміть з собою ваше борошно, ви про нього нещодавно згадували, адже воно вам знадобиться, коли ми робитимемо з вас класичні білоруські деруни”.

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