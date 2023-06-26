Кабмин сменит главу Укроборонпрома – новым руководителем может стать Сметанин

По неофициальным данным, Кабмин утвердил на должность нового руководителя государственного концерна Укроборонпром Германа Сметанина.

Это решение обнародуют 26 июня, а вступит в силу оно 28-го, пишет издание Экономическая правда.

31-летний Сметанин — руководитель харьковского завода имени Малышева. Он с инженера-конструктора на харьковском КБ Морозова за несколько лет стал директором по производству на заводе имени Малышева, в 28 лет — директором Харьковского бронетанкового завода, а впоследствии и его гендиректором.

Отмечается, что Сметанину Зеленский поставил три главные задачи: увеличить количество производства всего вооружения, почистить отрасль от коррупции и довести до конца реформу в оборонном секторе.

По словам источников ЭП, действующий глава УОП Юрий Гусев провалил ракетную программу:

— По данным УП, согласно новым планам, президенту Владимиру Зеленскому было обещано, например, что уже в мае 2023 года украинские ракеты Сапсан (экспортное название Гром-2) будут массово уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине территории РФ.

Фото: Герман Сметанин

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