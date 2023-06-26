Кабмін змінить голову Укроборонпрому – новим очільником може стати Сметанін
За неофіційними даними, Кабмін затвердив на посаду нового керівника державного концерну Укроборонпром Германа Сметаніна.
Це рішення оприлюднять 26 червня, а набуде чинності воно 28-го, пише видання Економічна правда.
31-річний Сметанін – керівник харківського заводу імені Малишева. Він з інженера-конструктора на харківському КБ Морозова за кілька років став директором із виробництва на заводі імені Малишева, у 28 років – директором Харківського бронетанкового заводу, а згодом і його гендиректором.
Наголошується, що Сметаніну Зеленський поставив три головні завдання: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції та довести до кінця реформу в оборонному секторі.
За словами джерел ЕП, чинний голова УОП Юрій Гусєв провалив ракетну програму:
– За даними УП, згідно з новими планами, президенту Володимиру Зеленському було обіцяно, наприклад, що вже у травні 2023 року українські ракети Сапсан (експортна назва Гром-2) масово знищуватимуть російську військову інфраструктуру в глибині території РФ.
Фото: Герман Сметанін
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