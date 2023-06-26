Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Жена владельца батискафа OceanGate оказалась праправнучкой пары, погибшей на Титанике
Эксклюзив
Йод пить не надо, это не второй Чернобыль: что будет в случае подрыва Запорожской АЭС
До столицы РФ 2 часа: колонны ЧВК Вагнера вошли в Московскую область
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украина ожидает получить на саммите в Вильнюсе четкое приглашение к упрощенному присоединению к НАТО — Ермак

Єрмак
Фото: Офис президента

Украина стремится получить четкое приглашение на вступление в НАТО по упрощенной процедуре.

Об этом на брифинге по вопросам подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО и предоставления гарантий безопасности Украины заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В контексте ожиданий от Вильнюсского саммита Ермак отметил, что Украина стремится получить четкое приглашение на вступление в Северо-Атлантический Союз по упрощенной процедуре.

– Мы понимаем, что в условиях полномасштабной войны точную дату назвать невозможно. Но это станет возможно, если позволит ситуация с безопасностью, – сказал руководитель ОП.

Читайте также
Великобритания готова поддержать упрощенное членство Украины в НАТО – глава МИД
Джеймс Клеверлі

Он отметил, что сейчас продолжаются ежедневные консультации и переговоры с партнерами, чтобы предстоящий саммит стал результативным для Украины.

— Позиция Украины: ожидаемый результат – это получить на саммите в июле приглашение на упрощенное присоединение. Но, что важно, мы хотели бы получить абсолютно четкий сигнал, который бы зафиксировал путь Украины к членству в НАТО. Если сейчас продолжать политику открытых дверей, мы дадим плохой сигнал России, что она может продолжать все вещи, которые сейчас творит в Украине каждый день, — сказал Ермак.

Относительно позиции Германии в вопросе евроатлантической интеграции Украины Ермак отметил, что “наши государства имеют длительные исторические отношения”.

– Я считаю, что Германия может принять историческое решение. Мы готовы продолжать консультации, встречаться с нашими партнерами, если остались какие-либо вопросы. Относительно нашей позиции – мы уверены в ней, – подчеркнул Андрей Ермак.

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва).

Источник: Офис президента
Андрій Єрмак, Война в Украине, НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Самый молодой премьер: что известно о Метте Фредериксен, которой прогнозируют пост генсека НАТО
Метте Фредеріксен
Силы обороны освободили Ровнополь в Донецкой области — Маляр
танк Т-72
ЕС увеличил на €3,5 млрд фонд, из которого финансируются поставки оружия Украине
прапори ЄС
Это игра с огнем. Просчитываются различные сценарии намерений РФ на ЗАЭС – Юсов
Украина ожидает получить на саммите в Вильнюсе четкое приглашение к упрощенному присоединению к НАТО — Ермак
Столтенберг: События в РФ демонстрируют последствия большой ошибки Путина — нападения на Украину
Єнс Столтенберг
Видео
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (25.06.2023)
Украина ожидает получить на саммите в Вильнюсе четкое приглашение к упрощенному присоединению к НАТО — Ермак
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (25.06.2023)
Украина ожидает получить на саммите в Вильнюсе четкое приглашение к упрощенному присоединению к НАТО — Ермак
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (25.06.2023)
Украина ожидает получить на саммите в Вильнюсе четкое приглашение к упрощенному присоединению к НАТО — Ермак
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (25.06.2023)
Украина ожидает получить на саммите в Вильнюсе четкое приглашение к упрощенному присоединению к НАТО — Ермак
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь