Украина ожидает получить на саммите в Вильнюсе четкое приглашение к упрощенному присоединению к НАТО — Ермак

Украина стремится получить четкое приглашение на вступление в НАТО по упрощенной процедуре.

Об этом на брифинге по вопросам подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО и предоставления гарантий безопасности Украины заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В контексте ожиданий от Вильнюсского саммита Ермак отметил, что Украина стремится получить четкое приглашение на вступление в Северо-Атлантический Союз по упрощенной процедуре.

– Мы понимаем, что в условиях полномасштабной войны точную дату назвать невозможно. Но это станет возможно, если позволит ситуация с безопасностью, – сказал руководитель ОП.

Он отметил, что сейчас продолжаются ежедневные консультации и переговоры с партнерами, чтобы предстоящий саммит стал результативным для Украины.

— Позиция Украины: ожидаемый результат – это получить на саммите в июле приглашение на упрощенное присоединение. Но, что важно, мы хотели бы получить абсолютно четкий сигнал, который бы зафиксировал путь Украины к членству в НАТО. Если сейчас продолжать политику открытых дверей, мы дадим плохой сигнал России, что она может продолжать все вещи, которые сейчас творит в Украине каждый день, — сказал Ермак.

Относительно позиции Германии в вопросе евроатлантической интеграции Украины Ермак отметил, что “наши государства имеют длительные исторические отношения”.

– Я считаю, что Германия может принять историческое решение. Мы готовы продолжать консультации, встречаться с нашими партнерами, если остались какие-либо вопросы. Относительно нашей позиции – мы уверены в ней, – подчеркнул Андрей Ермак.

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва).

Источник : Офис президента

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