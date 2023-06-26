Украина ожидает получить на саммите в Вильнюсе четкое приглашение к упрощенному присоединению к НАТО — Ермак
Украина стремится получить четкое приглашение на вступление в НАТО по упрощенной процедуре.
Об этом на брифинге по вопросам подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО и предоставления гарантий безопасности Украины заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
В контексте ожиданий от Вильнюсского саммита Ермак отметил, что Украина стремится получить четкое приглашение на вступление в Северо-Атлантический Союз по упрощенной процедуре.
– Мы понимаем, что в условиях полномасштабной войны точную дату назвать невозможно. Но это станет возможно, если позволит ситуация с безопасностью, – сказал руководитель ОП.
Он отметил, что сейчас продолжаются ежедневные консультации и переговоры с партнерами, чтобы предстоящий саммит стал результативным для Украины.
— Позиция Украины: ожидаемый результат – это получить на саммите в июле приглашение на упрощенное присоединение. Но, что важно, мы хотели бы получить абсолютно четкий сигнал, который бы зафиксировал путь Украины к членству в НАТО. Если сейчас продолжать политику открытых дверей, мы дадим плохой сигнал России, что она может продолжать все вещи, которые сейчас творит в Украине каждый день, — сказал Ермак.
Относительно позиции Германии в вопросе евроатлантической интеграции Украины Ермак отметил, что “наши государства имеют длительные исторические отношения”.
– Я считаю, что Германия может принять историческое решение. Мы готовы продолжать консультации, встречаться с нашими партнерами, если остались какие-либо вопросы. Относительно нашей позиции – мы уверены в ней, – подчеркнул Андрей Ермак.
Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва).
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