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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Україна очікує отримати на саміті у Вільнюсі чітке запрошення до спрощеного приєднання до НАТО – Єрмак

Єрмак
Фото: Офіс президента

Україна прагне отримати чітке запрошення до вступу в НАТО за спрощеною процедурою.

Про це на брифінгу з питань підготовки до Вільнюського саміту НАТО та надання гарантій безпеки для України заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

У контексті очікувань від Вільнюського саміту Єрмак зазначив, що Україна прагне отримати чітке запрошення до вступу в Північно-Атлантичний Союз за спрощеною процедурою.

– Ми розуміємо, що в умовах повномасштабної війни точну дату назвати неможливо. Але це стане можливо, коли дозволить безпекова ситуація, – сказав керівник ОП.

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Він зауважив, що зараз продовжуються щоденні консультації та переговори з партнерами, щоб майбутній саміт став результативним для України.

– Позиція України: очікуваний результат – це отримати на саміті в липні запрошення до спрощеного приєднання. Але, що важливо, ми хотіли б отримати абсолютно чіткий сигнал, який зафіксував би шлях України до членства в НАТО. Якщо зараз продовжувати політику відкритих дверей, ми дамо поганий сигнал Росії, що вона може продовжувати всі ті речі, які зараз коїть в Україні щодня, — сказав Єрмак.

Щодо позиції Німеччини в питанні євроатлантичної інтеграції України, Єрмак зауважив, що “наші держави мають тривалі історичні відносини”.

– Я вважаю, що Німеччина може ухвалити історичне рішення. Ми готові продовжувати консультації, зустрічатися з нашими партнерами, якщо залишилися якісь питання. Щодо нашої позиції – ми впевнені в ній, – наголосив Андрій Єрмак.

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).

Джерело: Офіс президента
Андрій Єрмак, Війна в Україні, НАТО
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