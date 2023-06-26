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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

СБУ задержала пограничника, который во время оккупации работал в российской пыточной в Херсоне

СБУ задержала пограничника, который во время оккупации работал в российской пыточной в Херсоне
Фото: СБУ

Служба безопасности совместно с ДБР и Госпогранслужбой в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне разоблачили еще одного коллаборанта.

Об этом сообщает СБУ.

Им оказался местный пограничник, который в период временной оккупации города добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.

За это в июле 2022 года он был назначен “оперуполномоченным оперативного отдела” в оккупированной в то время Россией Северной исправительной колонии №90.

На этой должности он участвовал в репрессиях против местных жителей для подавления движения сопротивления в регионе.

После освобождения города злоумышленник пытался “залечь на дно” и тем самым избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ и ДБР установили его местонахождение и задержали.

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СБУ задержала пограничника, который во время оккупации работал в российской пыточной в Херсоне

На основании собранных доказательств фигуранта поставлено в известность о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: СБУ
Война в Украине, СБУ, Херсон
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