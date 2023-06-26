СБУ задержала пограничника, который во время оккупации работал в российской пыточной в Херсоне
Служба безопасности совместно с ДБР и Госпогранслужбой в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне разоблачили еще одного коллаборанта.
Об этом сообщает СБУ.
Им оказался местный пограничник, который в период временной оккупации города добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.
За это в июле 2022 года он был назначен “оперуполномоченным оперативного отдела” в оккупированной в то время Россией Северной исправительной колонии №90.
На этой должности он участвовал в репрессиях против местных жителей для подавления движения сопротивления в регионе.
После освобождения города злоумышленник пытался “залечь на дно” и тем самым избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ и ДБР установили его местонахождение и задержали.
На основании собранных доказательств фигуранта поставлено в известность о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко