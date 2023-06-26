СБУ затримала прикордонника, який під час окупації працював у російській катівні у Херсоні

Служба безпеки спільно з ДБР і Держприкордонслужбою у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні викрили ще одного колаборанта.

Про це повідомляє СБУ.

Ним виявився місцевий прикордонник, який у період тимчасової окупації міста добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами.

За це у липні 2022 року його призначили “оперуповноваженим оперативного відділу” у окупованій на той час Росією Північній виправній колонії №90.

На цій “посаді” він брав участь у репресіях проти місцевих жителів для придушення руху опору в регіоні.

Після звільнення міста зловмисник намагався “залягти на дно” і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ та ДБР встановили його місцезнаходження й затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України (Колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело : СБУ

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