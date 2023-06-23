Шпионил за самолетами и пытался выявить перемещение MaxxPro: СБУ задержала “крота” в ВСУ

В результате многоэтапной спецоперации в Житомирской области военной контрразведкой СБУ был разоблачен еще один “крот” в рядах Вооруженных сил Украины.

— Злоумышленник собирал для ФСБ разведданные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном их использовании боевой авиацией ВСУ. Также он передавал агрессору локации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны, — сообщила пресс-служба СБУ.

Кроме того, по указанию российской спецслужбы их агент пытался выявить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров MaxxPro.

Злоумышленник был задержан сотрудниками СБУ во время сбора развединформации об украинских военных объектах.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который мобилизовался в ряды ВСУ и проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины.

Было установлено, что мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ в начале мая 2023 года. Целью было проведение разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.

Как отметили в СБУ, для выполнения задач российской спецслужбы их агент объезжал различные районы и скрыто наблюдал за военными объектами, а также пытался “в темную” использовать своих знакомых.

Для коммуникации с ФСБ использовал мессенджер Telegram. Во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Источник : СБУ

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