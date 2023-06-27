Сколько украинок находятся в плену РФ: данные Минреинтеграции
В плену российских оккупантов сейчас находятся 126 украинских женщин. Среди них – более 40 военнослужащих.
Такие данные обнародовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
– По состоянию на конец июня 2023 года в российском плену находятся 126 женщин. Из них 46 военных и 80 гражданских, — отметили в ведомстве.
Среди пленных украинок 23 женщины имеют детей: 14 военнослужащих и девять гражданских.
Министерство ссылается на Национальное информационное бюро, которое занимается обобщением данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести и незаконно задержанных оккупантами украинцах.
Всего с начала большой войны в ряды Вооруженных сил Украины по собственному желанию призвали более 11 тыс. женщин.
С момента полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из российского плена более 2,5 тыс. украинцев и украинок. Такие данные озвучивал президент Владимир Зеленский.
К примеру, в октябре из плена РФ вернулись 108 женщин, в том числе военнослужащие, эвакуированные с Азовстали. Среди освобожденных были и украинки, попавшие в плен еще до полномасштабного вторжения российских войск. Оккупанты держали их в тюрьмах за “слишком проукраинскую позицию”.
Украина настаивает на проведении обмена пленными в формате всех на всех. По словам Владимира Зеленского, это станет возможным, когда Россия достаточно ослабнет.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко