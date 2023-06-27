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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Сколько украинок находятся в плену РФ: данные Минреинтеграции

Звільнення жінок з полону РФ
Фото: УНИАН

В плену российских оккупантов сейчас находятся 126 украинских женщин. Среди них – более 40 военнослужащих.

Такие данные обнародовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

– По состоянию на конец июня 2023 года в российском плену находятся 126 женщин. Из них 46 военных и 80 гражданских, — отметили в ведомстве.

Среди пленных украинок 23 женщины имеют детей: 14 военнослужащих и девять гражданских.

Министерство ссылается на Национальное информационное бюро, которое занимается обобщением данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести и незаконно задержанных оккупантами украинцах.

Всего с начала большой войны в ряды Вооруженных сил Украины по собственному желанию призвали более 11 тыс. женщин.

С момента полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из российского плена более 2,5 тыс. украинцев и украинок. Такие данные озвучивал президент Владимир Зеленский.

К примеру, в октябре из плена РФ вернулись 108 женщин, в том числе военнослужащие, эвакуированные с Азовстали. Среди освобожденных были и украинки, попавшие в плен еще до полномасштабного вторжения российских войск. Оккупанты держали их в тюрьмах за “слишком проукраинскую позицию”.

Украина настаивает на проведении обмена пленными в формате всех на всех. По словам Владимира Зеленского, это станет возможным, когда Россия достаточно ослабнет.

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Сколько украинок находятся в плену РФ: данные Минреинтеграции

Источник: МинВОТ
Война в Украине, Жінка-солдат, полон, Російська агресія
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Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

Полина Спасенко
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