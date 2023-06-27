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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Скільки українок перебувають у полоні РФ: дані Мінреінтеграції

Звільнення жінок з полону РФ
Фото: УНІАН

У полоні російських окупантів наразі перебувають 126 українських жінок. Серед них – понад 40 військовослужбовиць.

Такі дані оприлюднило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

– Станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебувають 126 жінок. Із них 46 військових і 80 цивільних, – наголосили у відомстві.

Серед полонених українок 23 жінки мають дітей: 14 військових і дев’ять цивільних.

Міністерство посилається на Національне інформаційне бюро, яке займається узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти та незаконно затриманих окупантами українців.

Загалом від початку великої війни до лав Збройних сил України за власним бажанням було призвано понад 11 тис. жінок.

Від моменту повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з російського полону понад 2,5 тис. українців та українок. Такі дані озвучував президент Володимир Зеленський.

Наприклад, у жовтні з полону РФ повернулися 108 жінок, зокрема військовослужбовиці, евакуйовані з Азовсталі. Серед звільнених були й українки, які потрапили в полон ще до повномасштабного вторгнення російських військ. Окупанти тримали їх у в’язницях за “надто проукраїнську позицію”.

Україна наполягає на проведенні обміну полонених у форматі всіх на всіх. За словами Володимира Зеленського, це стане можливим, коли Росія достатньо ослабне.

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Скільки українок перебувають у полоні РФ: дані Мінреінтеграції

Джерело: МінТОТ
Війна в Україні, Жінка-солдат, полон, Російська агресія
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