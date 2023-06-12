Зеленский рассказал, сколько украинцев удалось вернуть из плена с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения Украина вернула из российского плена 2526 украинцев и украинок.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– Каждый раз, когда возвращаем наших людей из российского плена, помним о фундаментальной цели: никого своего, ничего украинского врагу не оставим. Вчера мы вернули из плена еще 95 наших ребят, наших воинов. Всего за время после 24 февраля прошлого года уже возвращено 2526 украинцев и украинок, – написал президент в своем Telegram.

Зеленский поблагодарил всю команду, которая занимается обменами.

– Спасибо каждому воину, который обеспечивает для Украины наличие обменного фонда для освобождения наших людей! Обо всех помним, каждого и каждую ищем, всех должны вернуть. И вернем, – подчеркнул глава государства.

Напомним, 11 июня в результате очередного обмена военнопленными домой удалось вернуть еще 95 украинских защитников. В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и двое офицеров.

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