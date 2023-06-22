С начала полномасштабной войны в ряды ВСУ вступили более 11 тыс. женщин — Наев

С начала полномасштабного вторжения в Украину российских оккупационных войск в ряды Вооруженных сил Украины по собственному желанию было призвано более 11 тыс. женщин.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВС Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он отметил, что с первого дня войны они наравне с мужчинами стояли в очередях в территориальные центры комплектования, чтобы приобщиться к защите нашей Родины.

Женщины выбирали самые опасные специальности, пополняя ряды гранатометчиков, пулеметчиков, стрелков и снайперов, иногда имея самые неожиданные желания стать наводчиками танков, быть в составе обслуги пушек и минометов.

– Учителя, преподаватели и ученые, инженеры, экономисты, юристы, медицинские работники, домохозяйки, молодые мамы, которые находились в декретных отпусках… Всех их объединяет то, что они — настоящие украинские женщины, которые не смогли усидеть дома, когда их Родина кричала на весь мир о помощи. И они оставляли свои дома и семьи, комфорт и тепло, возвращались из-за границы, пренебрегая размеренной жизнью. Они не советовались ни с кем и не слушали никого. Хотя все они осознавали, какая опасность ждет их, – сказал Наев.

В настоящее время в Сухопутных войсках проходит службу более 16 тыс. военнослужащих-женщин, в Воздушных силах — более 7 тыс., в Военно-морских силах — около 2 тыс., в Десантно-штурмовых войсках — около 1 тыс., в Силах территориальной обороны — более 3 тыс. военнослужащих-женщин. Остальные — в других составляющих Сил обороны.

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