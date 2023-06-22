С начала полномасштабной войны в ряды ВСУ вступили более 11 тыс. женщин — Наев
С начала полномасштабного вторжения в Украину российских оккупационных войск в ряды Вооруженных сил Украины по собственному желанию было призвано более 11 тыс. женщин.
Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВС Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.
Он отметил, что с первого дня войны они наравне с мужчинами стояли в очередях в территориальные центры комплектования, чтобы приобщиться к защите нашей Родины.
Женщины выбирали самые опасные специальности, пополняя ряды гранатометчиков, пулеметчиков, стрелков и снайперов, иногда имея самые неожиданные желания стать наводчиками танков, быть в составе обслуги пушек и минометов.
– Учителя, преподаватели и ученые, инженеры, экономисты, юристы, медицинские работники, домохозяйки, молодые мамы, которые находились в декретных отпусках… Всех их объединяет то, что они — настоящие украинские женщины, которые не смогли усидеть дома, когда их Родина кричала на весь мир о помощи.
И они оставляли свои дома и семьи, комфорт и тепло, возвращались из-за границы, пренебрегая размеренной жизнью. Они не советовались ни с кем и не слушали никого. Хотя все они осознавали, какая опасность ждет их, – сказал Наев.
В настоящее время в Сухопутных войсках проходит службу более 16 тыс. военнослужащих-женщин, в Воздушных силах — более 7 тыс., в Военно-морских силах — около 2 тыс., в Десантно-штурмовых войсках — около 1 тыс., в Силах территориальной обороны — более 3 тыс. военнослужащих-женщин. Остальные — в других составляющих Сил обороны.
Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.Орест Дрималовский