Дуда и Зеленский договорились смягчить агроблокаду Украины после 15 сентября

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украина и Европейский Союз могут вернуть регулярный товарооборот агропродукцией до состояния, когда еще не были введены ограничения.

Об этом Дуда сказал во время совместной пресс-конференции в Киеве с президентами Украины Владимиром Зеленским и Литвы Гитанасом Науседой.

По его словам, ограничения на импорт Польшей сельхозпродукции из Украины могут быть смягчены.

— Я надеюсь, что эти решения будут как можно быстрее уменьшены, чтобы позволить максимально свободную торговлю. Но, прежде всего, есть вопросы, которые должны быть упорядочены. Это требует времени, это время необходимо для того, чтобы избежать определенных явлений, которые оказывают очень негативное экономическое и общественное влияние, — пояснил он.

Анджей Дуда назвал эти вопросы “очень важными”, тем самым оправдывая необходимость их введения.

— Но, как я уже сказал, я рассчитываю на то, что они как можно быстрее будут отменены. Именно потому, что механизмы будут хорошо проработаны, и они позволят эффективно вести этот товарообмен и транзит, — сказал он.

Президент Зеленский сообщил, что вероятная отмена импорта со стороны Польши является важной тогда, когда РФ блокирует Черноморскую зерновую инициативу.

— Мы должны иметь возможность как минимум транзита, но этот вопрос выходит за рамки двусторонних отношений, уже вынесен вопрос на уровень Европейского Союза. Мы посмотрим, как будет все разблокировано, но уважаемая Урсула фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии, — Ред.) обещала мне лично, что после 15-го не может быть продолжения блокировки. Будем верить в это, — сказал он.

Речь идет о 15 сентября, когда должен завершиться срок действия ограничений на украинскую агропродукцию. Пока не было обсуждений о продлении этих ограничений, одновременно и нет обсуждений относительно досрочной их отмены.

Напомним, ряд стран Евросоюза, в частности, Румыния, все еще подчеркивают необходимость таких ограничений. Известно, что Бухарест имеет целью обсуждать продление ограничений на агроимпорт из Украины до конца года.

Источник : Офис президента

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