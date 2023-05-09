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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина ожидает от ЕС снятия всех ограничений по экспорту агропродукции — Зеленский

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию по экспорту украинской аграрной продукции.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве во вторник, 9 мая.

— Мы имеем общее согласие относительно важности нашего украинского вклада в глобальную продовольственную безопасность мира и имеем общие примеры успеха в продовольственной сфере. В частности, это касается таких программ, как наша Grain from Ukraine, как наши пути солидарности. Солидарность не может быть меньше, чем объективная потребность в ней, — сказал он.

Однако, как отметил президент, Украина, к сожалению, столкнулась с проблемами именно в том, в чем и в дальнейшем должны были бы быть сильные проявления солидарности. Он добавил, что это пропорционально тем угрозам, которые есть сегодня.

Он назвал ограничения на экспорт украинской аграрной продукции жестокими как для времени войны, протекционистскими мерами от наших соседей, которые не могут не разочаровывать.

— Любые ограничения нашего экспорта сейчас абсолютно недопустимы, потому что это усиливает не нас всех в Европе, а только усиливает возможности агрессора. Мы предлагаем создать конституционную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и воздержаться от любых решений по торговле без консультаций с Украиной, — добавил глава государства.

По его словам, Украина ожидает от Евросоюза сильных европейских по содержанию решений и снятия как можно скорее всех ограничений, если будет политическая воля. А сегодняшние наши переговоры свидетельствуют, что такая воля есть.

Он выразил надежду, что Украина и ЕС сможет найти оптимальные решения, которые защитят интересы как Европы так и украинцев.

Напомним, 28 апреля Еврокомиссия достигла компромисса с пятью странами (Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией) по торговым ограничениям на импорт украинской аграрной продукции.

В МИД Украины подчеркивали, что такой шаг неприемлем, противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС и принципам единого рынка Евросоюза.

Несмотря на это, Еврокомиссия со 2 мая до 5 июня запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

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Європейський Союз, Владимир Зеленский, Зерно
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