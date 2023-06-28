ВР обратилась к международному сообществу по поводу предотвращения катастрофы на ЗАЭС

Верховная Рада приняла обращение к мировому сообществу по поводу предотвращения ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и противодействию ядерному шантажу Российской Федерации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Рада просит применить более жесткие ограничительные меры и санкции к российской атомной отрасли и военно-промышленному комплексу.

В частности, украинский парламент обратился к ООН, МАГАТЭ, ЕС, ОБСЕ, НАТО, Совету Европы и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам иностранных государств с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма, расширить при этом военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, и присоединиться к эффективному развитию механизмов гарантий мира и безопасности в Европе.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

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