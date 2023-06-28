ВР звернулася до міжнародної спільноти щодо запобігання катастрофі на Запорізькій АЕС

Верховна Рада ухвалила звернення до світової спільноти щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидії ядерному шантажу Російської Федерації.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рада просить застосувати суворіші обмежувальні заходи і санкції до російської атомної галузі та військово-промислового комплексу.

Зокрема, український парламент звернувся до ООН, МАГАТЕ, ЄС, ОБСЄ, НАТО, Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму, розширити військову, фінансову й гуманітарну допомогу Україні, та долучитися до ефективної розбудови механізмів гарантій миру і безпеки в Європі.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти завершили підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

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